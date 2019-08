Alle massagesalons in gemeente dicht nadat controleur overal ‘happy ending’ aangeboden krijgt

In de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer zijn alle massagesalons op last van de burgmeester gesloten. De zes zaken kregen bezoek van een ‘mystery guest’, een controleur die zich voordoet als gast, die in alle salons seksuele handelingen aangeboden kreeg.

De undercover controleur, in dienst van de gemeente, vroeg in alle zaken om een ontspanningsmassage van een uur. De man vroeg tijdens de massage over de verschillende diensten die werden aangeboden, maar informeerde niet naar seks of seksuele handelingen. In alle salons werden dergelijke praktijken aangeboden of zelfs ongevraagd uitgevoerd.

“De mystery guest is uiteraard niet op de aanbiedingen ingegaan en zodra de behandeling seksueel van aard werd, heeft hij de massage gestaakt”, meldt de gemeente. In een van de salons was ook mogelijk sprake van mensenhandel. “Reden genoeg dus om deze vorm van illegale prostitutie aan te pakken”, zegt burgemeester Marianne Schuurmans nog.