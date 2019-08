Zwarte zaterdag: op piekmoment 720 kilometer file in Frankrijk

Op het drukste moment van de dag, om 12.20 uur, stond er in Frankrijk 720 kilometer file. “Dat was naar verwachting”, meldt mobiliteitsorganisatie VAB zaterdagmiddag.

Het is zaterdag de tweede “zwarte zaterdag” voor het verkeer in Frankrijk. De voornaamste files deden zich voor in de Rhônevallei op de A7 met 90 km files in totaal, op de A75 in het midden van het land (25 km), langs de Middellandse Zee op de A8 en A9 (75 km) en op de A10 tussen Bordeaux en Tours (85km file), aldus VAB. “De files zijn het afgelopen uur afgenomen.”

Op de routes naar het zuiden moeten automobilisten zaterdag zo nog 2 uur en 35 minuten extra rekenen, via Luxemburg en Lyon naar de Spaanse grens. Via Rijsel, Parijs en Bordeaux naar de Spaanse grens, is dat zelfs 3 uur en 30 minuten. Naar het noorden bedraagt de verliestijd 2 uur op de route van Spanje via Bordeaux en Parijs naar Rijsel. Op de route Spanje-Lyon-Luxemburg is dat 1 uur en 20 minuten extra.

Ook in Zuid-Duitsland namen de files nog verder af, aldus VAB. De drukste route in Duitsland is de A17 naar Denemarken, waar richting Denemarken de verliestijd 1 uur en 40 minuten bedraagt. In omgekeerde richting loopt dat op tot 2 uur en 20 minuten.

In Oostenrijk is het nog 45 minuten extra op de A11 naar Slovenië bij de Karawankentunnel. Het terugkerend verkeer moet 1 uur aanschuiven voor diezelfde tunnel én nog eens 1 uur en 10 minuten op de A10 van Villach naar Salzburg.

Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland is het anderhalf uur aanschuiven richting Italië en 1 uur en 25 minuten voor het terugkerend verkeer. Het terugkerend verkeer moet ook 1 uur aanschuiven op de A13 aan de San Bernardinotunnel.