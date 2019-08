Van grootschalig kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein “pleegt zelfmoord in cel”

De Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die verdacht wordt van seksueel misbruik van jonge meisjes, heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel. Dat meldt ABC News op basis van anonieme politiebronnen. Hij werd al in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie.

Foto: Reuters

De 66-jarige man zat in de gevangenis in afwachting van zijn proces rond het misbruik van tientallen minderjarigen. Eind vorige maand werd hij al bewusteloos in zijn cel gevonden met verwondingen aan zijn nek. De miljardair werd destijds opgenomen in het nabijgelegen ziekenhuis in Manhattan. Sindsdien werd hij extra in de gaten gehouden.

Epstein beweerde onschuldig te zijn aan de aantijgingen. Hij riskeerde een celstraf van maximaal 45 jaar.

De zakenman werd in 2008 al eens veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie, maar kon een deal sluiten met justitie en kwam er toen met een lichte straf vanaf.

LEES OOK. Vriend van staatshoofden maar ook pooier van tienermeisjes: waarom de arrestatie van Jeffrey Epstein de groten der aarde doet beven (N+)

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be