Anderlecht-vrouwen met anderhalf been in volgende ronde Champions League

Een plaats in de eerste ronde van de Champions League kan Anderlecht bijna niet meer ontgaan. De vrouwen versloegen LSK, vorig seizoen nog actief tot in de kwartfinale, met 2-3 en kan enkel met een wonder nog worden uitgeschakeld.

Anderlecht-coach Patrick Wachel zag geen enkele reden om te wisselen nadat zijn ploeg afgelopen donderdag de Griekse landskampioen PAOK een pak slaag gaf. Vrij overtuigend won Anderlecht met 5-0, mede dankzij een hattrick van spits Tine De Caigny. Zij vormde opnieuw het aanvalsduo met nieuwkomer Laura Rus, die eveneens scoorde.

Bij LSK waren er wel de nodige wijzigingen ten opzichte van de 4-0-zege tegen het zwakker geachte Linfield. Waar Nora Marie Egenes en Mille Dalen in Dender nog in de basis stonden tegen de kampioen van Noord-Ierland, zag het tweetal in het Lotto Park Emilia Woldvik en Sophia Haug voor hen in de plaats spelen.

De flitsende start zoals tegen PAOK bleef uit voor Anderlecht. De Belgische landskampioen stuitte op de ijzersterke Noorse verdediging, waardoor het al vroeg moest overschakelen op het alternatieve aanvalsplan. Geen hoge ballen meer op De Caigny, die daardoor terugzakte naar het middenveld, maar door vlotte combinaties proberen de verdediging van LSK open te splijten.

LSK, dat in de vorige editie van de Champions League tot de kwartfinale reikte, loste na zeven minuten het eerste schot richting het Anderlechtse doel. Noors international Synne Hansen krijgt alle vrijheid op de rand van het zestienmetergebied, maar schiet de bal de tribune in. Therese Åsland, eveneens Noors international, was in de eerste helft het dichtste bij een doelpunt. Na een keurige steekpass op Åsland, kapte de middenveldster van LSK naar binnen, maar vond het doel met haar krulbal niet.

Het was LSK dat moest en Anderlecht dat mocht in het Lotto Park. De club uit Brussel had voorafgaand aan het duel een doelpunt voorsprong en wist dat het met Linfield nog de zwakste tegenstander uit de poule nog moest ontvangen in het stadion.

Een boodschap die vlak na rust niet aan dovemansoren was gericht bij LSK. Direct na de aftrap werd de bal naar voren gespeeld, waarbij er betrekkelijk eenvoudig een hoekschop werd gewonnen. In een scrimmage voor het doel was het uiteindelijk Ine Gausdal die de bal in het lege doel tikte: 1-0. Lang konden de Noren echter niet genieten van de voorsprong. Binnen een mum van tijd hervond Anderlecht de vorm die het tegen PAOK toonde en was het bij de eerste aanval direct raak. Een voorzet op maat van Sarah Wijnants werd door Laura Rus binnengekopt: 1-1.

Op het uur kreeg De Caigny de kans om haar ploeg in veiliger vaarwater te brengen. Anderlecht was andermaal gevaarlijk met een stilstaande fase van Wijnants. Haar hoekschop kwam prompt voor de voeten van De Caigny, maar zij lobde de bal maar rakelings over de lat.

Het zou het begin van een sterke fase betekenen van Anderlecht. De ploeg van Wachel had na de wake-up call van LSK het betere van het spel en liet zien uitstekend te kunnen voetballen. LSK werd met de rug tegen de muur gezet en gedwongen tot het maken van fouten. Het was Woldvik die na 70 minuten spelen een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied weggaf, een specialiteit van vaste nemer Laura De Neve. Ook dit keer was het raak: de bal dwarrelde over de muur in de korte hoek voor de 1-2.

Elke Van Gorp had Anderlecht niet veel later op 1-3 moeten schieten. Een razendsnelle uitgespeelde aanval over meerdere schijven kwam voor de voeten van Van Gorp, maar de rechterflank van Anderlecht trapte over de bal heen. Niet veel later gooide invalster Mariam Toloba wel de wedstrijd in het slot. Toloba werd diepgestuurd door De Caigny en bleef oog-in-oog met Fiskerstrand uiterst kalm: 1-3. Via Sophia Haug deed LSK nog wel wat terug: 2-3. Het slotoffensief van de Noren werd echter simpel afgeweerd.