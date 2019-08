GERUCHTEN. Icardi lijkt muurvast te zitten, ex-Bruggeling op weg naar Bayern München en trekt Balotelli naar Brazilië?

De Engelse transfermarkt is sinds donderdagavond gesloten wat inkomende transfers betreft, maar elders in Europa zit men niet stil. Vooral in Italië borrelt er heel wat, met Mauro Icardi, Paulo Dybala en Ivan Perisic als hoofdrolspelers in de transfershow. Ook het Franse Paris Saint-Germain heeft volgens buitenlandse media nog wilde plannen, net als Mario Balotelli. Hier is uw portie transfergeruchten uit het buitenland voor zaterdag 10 augustus.

Beginnen doen we met Mauro Icardi, de verguisde ster van Internazionale die nog steeds wacht op een transfer. Dat Romelu Lukaku het nummer 9 van Icardi toegewezen kreeg, was opnieuw een duwtje richting uitgang in Milaan. De Argentijn heeft volgens Football-Italia één duidelijke bestemming voor ogen, en niks anders: Juventus. Er is echter een probleem: Juventus hapt voorlopig niet, ondanks het aandringen van Icardi’s veelbesproken makelaar en vrouw Wanda Nara. De blondine zou volgens Corriere dello Sport meer succes hebben gehad bij Napoli, maar het is onzeker of manlief die overstap wil maken. Ook AS Roma zou zich intussen gemeld hebben en zou naast een geldsom van 40 miljoen euro ook Edin Dzeko willen betrekken in een ruildeal. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport.

Icardi en Wanda in betere tijden. Foto: BELGAIMAGE

Een andere speler die de Italiaanse transfermarkt in zijn greep houdt is Paulo Dybala. De mogelijke transfers naar Manchester United en Tottenham zijn afgeketst en nu is Paris Saint-Germain komen aankloppen voor de diensten van de Argentijn. The Daily Mail schrijft dat sportief directeur Leonardo hoogstpersoonlijk gebeld zou hebben met Dybala. Hij kan er voor 5 jaar tekenen en zou dan bij PSG de vervanger moeten worden van Neymar, die op zijn beurt op weg lijkt naar Real Madrid. Ook een wissel met Mauro Icardi werd in de Italiaanse media geopperd, maar volgens Calciomercato en de Daily Mail willen beide clubs geen zaken doen met elkaar.

LEES OOK. Neymar zit niet bij wedstrijdkern voor eerste competitiematch, PSG onderhandelt over transfer naar Real Madrid

LEES OOK.Wat met Neymar? Het wordt een warme maand voor de superster van PSG: “Hij heeft een transferdeadline bepaald”

Nog bij Inter is er een bekende naam die binnenkort wellicht de deur achter zich zal dichttrekken. Ivan Perisic (ex-Club Brugge en Roeselare) is immers niet meegereisd met de Nerazzurri richting Spanje, waar Inter een oefenmatch zal spelen tegen Valencia. Perisic zou volgens Sky Italia van de club toestemming hebben om naar zijn huis in Kroatië te gaan, in afwachting van een transfer naar Bayern München. De Duitse kampioen mikte aanvankelijk op Leroy Sané (Manchester City) als vervanger van de vertrokken oudjes Arjen Robben en Franck Ribéry. Maar door de zware blessure (gescheurde kruisbanden) die Sané vorige week opliep, moet Perisic de oplossing worden voor de Beierse club.

Verlaat Ivan Perisic Inter voor Bayern München? Foto: EPA-EFE

We blijven nog even in Italië bij AS Roma, dat in Engeland een doelwit heeft. De club uit de hoofdstad zou volgens The Daily Telegraph graag Alexis Sanchez willen huren van Manchester United. Een verhuis die perfect mogelijk is: inkomende transfers kunnen sinds donderdagavond niet meer in Engeland, maar uitgaande wel. Voor de 30-jarige Chileen kan dat een kans zijn om zijn carrière te herlanceren: sinds zijn transfer van Arsenal naar United in januari 2018 heeft Sanchez nauwelijks indruk kunnen maken op de voetbalvelden.

Mario Balotelli bij Marseille. Foto: REUTERS

Ook het vijfde en laatste grote verhaal van de dag heeft een Italiaanse link. Mario Balotelli, het enfant terrible van het Italiaanse voetbal, is op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Olympique Marseille niet verlengd werd. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Balotelli zowaar een akkoord hebben met het Braziliaanse Flamengo, maar de spits twijfelt nu toch door de interesse van enkele teams uit thuisland Italië. De Gazzetta meldt dat Hellas Verona, Fiorentina en Brescia interesse zouden hebben in Super Mario. Hoe dan ook: het lijkt vast te staan dat Balotelli snel een nieuwe club zal hebben.

En dan was er ook nog:

- Valencia zou in contact staan met Manchester City over een mogelijke terugkeer van Eliaquim Mangala (ex-Standard). Mangala speelde in 2016-2017 al eens op huurbasis bij Valencia. (Marca)

- AS Roma zou interesse hebben in Dejan Lovren (Liverpool) en Mariano Diaz (Real Madrid). De Romeinen zouden al eerste gesprekken hebben gehad met Lovren, terwijl ze bij Diaz bekijken of een huur met aankoopoptie mogelijk is. (La Gazzetta dello Sport)

- Arturo Vidal zou nadrukkelijke interesse genieten van Inter. Daarvoor zijn bij in Milaan wel nog wat uitgaande transfers nodig - vooral die van Icardi, die het meeste zou moeten opbrengen. Vidal zou bij Inter herenigd worden met ex-coach Antonio Conte. (La Gazzetta dello Sport)