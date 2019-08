Amazon-baas met nieuwe vlam op vakantie in Saint-Tropez

Ook bedrijfsleiders zijn ook wel eens toe aan vakantie, al zeker na een miljardenscheiding. ’s Werelds rijkste burger, Amazon-topman Jeff Bezos, vertoeft dezer dagen in het Zuid-Franse Saint-Tropez. In het gezelschap van zijn nieuwe vriendin Lauren Sanchez.

Opgemerkt bezoek in Saint-Tropez, vrijdag. Niemand minder dan Jeff Bezos (55), oprichter en topman van Amazon, werd er gespot in het gezelschap van zijn vriendin, de gewezen tv-presentatrice Lauren Sanchez (49). Een opvallend ontspannen Bezos liet er zich in zijn half opengeknoopte hemd gewillig fotograferen in een blits motorjacht, met zijn nieuwe vlam en enkele van haar familieleden.

Bezos en Sanchez hadden een tijdlang een geheime relatie, tot een tabloid er begin dit jaar mee dreigde intieme foto’s van hem en zijn minnares te publiceren. Bezos scheidde op 5 juli officieel van zijn echtgenote McKenzie, met wie hij 25 jaar gehuwd was en vier kinderen kreeg. Het leverde zijn ex een recordbedrag van 35 miljard dollar op, wat van haar meteen de op drie na rijkste vrouw ter wereld maakte. Kort daarna vertrokken Bezos en Sanchez, die overigens nog niet officieel gescheiden is (de procedure loopt), naar Europa. Zo werden de tortelduifjes op 14 juli een eerste keer gespot tijdens de finale van het tennistoernooi van Wimbledon. En nu verblijven ze dus in de Zuid-Franse badstad.

Saint-Tropez is en blijft overigens dé place to be voor de rich and famous op deze aardbol. Eerder deze zomer werden ook al onder anderen fotomodel Kate Moss, actrice Sienna Miller en zanger Elton John er gespot.