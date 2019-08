Manchester City opent seizoen met forfaitscore tegen West Ham United, Kevin De Bruyne geeft meteen assist

Landskampioen Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League zaterdagnamiddag ingezet met een ruime 0-5 overwinning op het veld van West Ham United. Kevin De Bruyne, in de basis gestart, gaf kort na de pauze de assist aan Raheem Sterling voor de 0-2.

Halfweg de eerste helft had Gabriel Jesus de score geopend. Kort na de 0-2 van Sterling scoorde Jesus zijn tweede maar de videoref, nieuw in de Premier League, keurde de treffer (terecht) af. Een kwartier voor tijd diepte Sterling de voorsprong verder uit tot 0-3. Enkele minuten later mocht De Bruyne gaan rusten.

Invaller Sergio Agüero maakte er vervolgens van op de stip 0-4 van. De Argentijn miste in eerste instantie, maar kreeg van de VAR een tweede kans omdat West Ham-goalie Fabianski zijn lijn te snel verliet. In de toegevoegde tijd legde Sterling, met zijn derde, de zware 0-5 eindstand vast. City heeft dus net zoals Liverpool haar start niet gemist. Liverpool trapte de Engelse competitie vrijdagavond op gang met een 4-1 overwinning tegen Norwich City. Divock Origi pikte een doelpuntje mee bij de Reds.