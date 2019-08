IT-bedrijf waarschuwt voor nieuw soort cyberaanval: informatie stelen via postpakket

De Amerikaanse technologiereus IBM waarschuwt voor een nieuw soort cyberaanval die niet via de computer, maar gewoon via een postpakket gelanceerd wordt. Een apparaat in het pakje probeert vervolgens op het draadloze netwerk in een huis of een bedrijf in te breken.

De beveilingsexperts van IBM stelden het zogenaamde ‘warshipping’ voor tijdens Defcon 2019, een congres voor computerontwikkelaars in Las Vegas. De techniek doet denken aan een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie: het paard van Troje. Net zoals de Grieken er destijds in slaagden om Troje binnen te geraken door zich te verstoppen in een houten paard, kunnen hackers op het netwerk van een bedrijf of een gezin geraken door een apparaat binnen te smokkelen. Dat kunnen ze doen via een op het eerste gezicht onschuldig postpakket. Zelfs een pakje dat voor de deur of aan de receptie van een bedrijf wordt afgezet, maar wel nog steeds binnen bereik is van het draadloze netwerk, kan een bedreiging vormen.

Minicomputer

Het apparaat dat in een postpakket zit verstopt, is een soort minicomputer ter grootte van een smartphone. Daarop staat speciale software geïnstalleerd die nagaat of het pakket al op de juiste locatie is aangekomen. Vervolgens wordt verbinding gemaakt met de computer van de hacker, die vanop afstand programma’s kan laten lopen om het draadloze netwerk aan te vallen. Versleutelde en gevoelige informatie kan zo worden doorgestuurd naar de computer van de aanvaller.

Een erg slinkse methode om in te breken op het draadloze netwerk van een bedrijf, want zolang niemand het postpakket opent én beseft wat het apparaat doet, kan de hacker rustig zijn gang gaan. Momenteel zijn er nog geen situaties bekend waarin ‘warshipping’ effectief gebruikt werd om ergens in te breken, maar dat is volgens IBM een kwestie van tijd.