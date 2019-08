Influencer post foto van populair bos op Instagram, maar wordt betrapt door eigen zus: “Dat is onze tuin”

Een jonge vrouw wilde schitteren op Instagram door te poseren in een bos dat erg populair is onder zogenaamde influencers op sociale media. Haar zus merkte echter iets eigenaardigs op aan het kiekje en besloot dat te delen op Twitter. Casey Sosnowski - die zo’n 5000 volgers heeft op Instagram - gaf al snel toe dat “misschien de tuin” was, maar haar toch haar slag thuis. Haar bedrog haalde internationale media en levert haar nu toch de aandacht op die ze zocht.