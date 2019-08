Anderlecht behaalt tweede overwinning en neemt optie op knock-outfase in Women’s Champions League

De Anderlecht Ladies blijven voorlopig foutloos in de UEFA Women’s Champions League. Paars-wit behaalde zaterdag voor eigen publiek in het Lotto Park een tweede zege op rij. Het Noorse LSK Kvinner ging met 3-2 voor de bijl.

Anderlecht kwam kort na de pauze 0-1 achter na een goal van Ina Gausdal. Vrijwel onmiddellijk maakte Laura Rus gelijk. In de 72e minuut bezorgde kapitein Laura Deneve paars-wit de voorsprong. Invaller Mariam Abdulai Toloba maakte er een kwartier later 3-1 van. Kvinner scoorde nog een tweede keer langs Sophie Haug (89.) maar die aansluitingstreffer kwam te laat.

Anderlecht opende zijn campagne woensdag met een 5-0 overwinning tegen het Griekse PAOK. Volgende dinsdag wacht nog een duel met het Noord-Ierse Linfield, dat op speeldag een met 0-4 verloor van Kvinner. Zaterdagavond staat (in Denderleeuw) de partij tussen PAOK en Linfield op het programma.

Anderlecht organiseert de wedstrijden in groep 8 van het kampioenenbal. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de knock-outfase met 32 teams. 22 ploegen zijn rechtstreeks geplaatst voor die zestiende finales, de tien groepswinnaars vervoegen hen. Landskampioen Anderlecht is het enige Belgische team in de Champions League voor vrouwenteams.

Vorig seizoen sneuvelden de vrouwen van Anderlecht in de groepsfase. Ze werden tweede in poule 3, na Glasgow City dat zich plaatste voor de zestiende finales.