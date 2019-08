Knesselare brengt laatste groet aan zijn ‘kleine koning’: “Hier zijn geen woorden voor”

/ Aalter - Een pak vrienden, supporters en sympathisanten brachten in Knesselare een laatste groet aan de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht. Dinsdag wordt hij begraven.

Immens verdriet. Het overlijden van wielrenner Bjorg Lambrecht zorgt in Knesselare voor een bijna peilloze droefenis. Niks is nog vanzelfsprekend in het kleine dorpje nadat hun ‘kleine koning’ tragisch ten val kwam deze week tijdens de Ronde van Polen. Wie er door de straten rijdt, ziet tientallen knuffelbeertjes aan gevels hangen met het opschrift ‘Rip Bjorg Lambrecht’.

Foto: Simon Mouton

Volgende week wordt hij in zijn thuishaven begraven, maar wie dit wou kon dit weekend een laatste groet brengen aan de jongeman wiens dromen veel te vroeg zijn afgenomen. Het funerarium aan de Kwadamstraat kreeg dan ook vooral bezoek vanonder de kerktoren.

“Geen woorden voor”

“Ik heb nog lang met Bjorg gevoetbald”, vertelt een snikkende Gianni De Laere. “We hebben ook samen op school gezeten. Plezier dat we gemaakt hebben op de bus naar school, grapjes maken en vooral veel lachen. Bjorg was een pracht van een kerel. Zijn dood is niet rechtvaardig, dit is veel te vroeg. Uit respect en om hem nog eens een laatste keer te zien, ben ik Bjorg gaan groeten.”

Ook buurman Jan Florijn wilde Bjorg nog een laatste keer groeten. “Ik zag Bjorg bijna dagelijks voorbij fietsen als hij op training vertrok. Hij was een zeer sympathieke jongen die altijd zwaaide als hij mij zag. Bjorg had nog zo’n mooie carrière voor zich, maar het heeft niet mogen zijn. Hij ligt mooi open gebaard, maar daarmee hebben we hem natuurlijk niet terug.”

André Claeys uit Nazareth Foto: Simon Mouton

Naast dorpsgenoten, kwamen ook veel koersliefhebber een laatste groet brengen. “Ik heb Bjorg altijd gevolgd en volgens mij kon hij ooit de Tour de France winnen. Zeker nadat hij tweede werd na Bernal 2 jaar geleden in de Ronde van de Toekomst”, vertelt André Claeys uit Nazareth. “Ik heb zelf 17 jaar gekoerst en meermaals gevallen maar nooit iets gebroken. Bjorg valt eens en het is meteen fataal. Daar zijn gewoon geen woorden voor.”

Dinsdag begrafenis

Komende dinsdag om 11 uur volgt de uitvaartplechtigheid van Bjorg Lambrecht in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. Omdat er heel veel volk wordt verwacht, zal de plechtigheid buiten op groot scherm te volgen zijn.

“Bjorg was een pracht van een kerel”, zegt Gianni. Foto: Simon Mouton

Wie het wou kon dit weekend een laatste groet brengen aan de jongeman Foto: Simon Mouton

Wie het wou kon dit weekend een laatste groet brengen aan de jongeman Foto: Simon Mouton