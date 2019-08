“Londen heeft niet genoeg schepen om territoriale wateren te bewaken”

Het Verenigd Koninkrijk heeft onvoldoende schepen om Europese vissersboten tegen te houden, wanneer die illegaal de territoriale wateren zouden binnenvaren na aan Brexit zonder akkoord. Dat meldt Sky News zaterdag op basis van een Brits regeringsdocument dat de tv-zender kon inkijken.

De omzendbrief, opgesteld door ambtenaren van het ministerie van Milieu, stelt dat er “veel onzekerheden” zijn over de mogelijkheden om langs de kusten te patrouilleren. Er zouden slechts 12 schepen beschikbaar zijn om een gebied te bewaken dat “drie keer zo groot is als de oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk”, aldus Sky News.

Deze waarschuwing volgt op het dreigement van Franse vissers dat ze de Britse export over het Kanaal zullen in de war sturen, als ze na een Brexit niet langer de toelating hebben om in Britse wateren te vissen. In een eerder akkoord dat de vorige Britse premier Theresa May had onderhandeld met de EU zouden Europese schepen nog gedurende een overgangsperiode van 21 maanden vrij in de Britse wateren kunnen komen, en in die tijd zou dan een nieuw akkoord over de visserij kunnen worden uitgewerkt, maar dat akkoord is verworpen door het Britse parlement. Nu is er sprake van een Brexit op 31 oktober.

Boris Johnson wil nieuwe onderhandelingen over het akkoord openen, maar Brussel houdt de boot af. Daarop is Johnson beginnen dreigen met een brexit zonder akkoord, hoewel dat zware gevolgen kan hebben voor de Britse economie.