Deel van het dak van stadion Nederlandse voetbalclub AZ uit Alkmaar is ingestort

Op sociale media zijn er foto’s te zien van de lange zijde aan de overkant van de hoofdtribune waar het dak naar beneden is gekomen. Volgens de eerste berichten zijn er geen mensen in het stadion aanwezig.

AZ speelt morgen de competitiewedstrijd uit bij RKC Waalwijk, maar donderdag staat de Europa League-wedstrijd tegen FC Mariupol op het programma. Mochten de Nederlanders zich plaatsen, dan kunnen ze in volgende ronde uitkomen tegen Antwerp, mocht de Belgische club voorbij het Tsjechische Viktoria Pilzen geraken.

Strakke rukwinden zouden aan de basis liggen van het instorten van het dak. Tijdens het EK wielrennen, dat ook in Alkmaar plaatsvindt, was al te zien dat er een héél strakke wind stond.

Shocking scenes as the roof of AZ Alkmaar's AFAS Stadion has partially collapsed due to high winds.



