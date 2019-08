Walmart haalt reclame voor gewelddadige videogames weg, maar wapens zelf blijven

Walmart heeft aangekondigd dat reclame voor gewelddadige videogames er niet langer thuishoort. De Amerikaanse supermarktketen reageert daarmee op de schietpartij in een filiaal in Texas, waarbij maar liefst 22 mensen om het leven kwamen. Opvallend: wapens blijven wel welkom in de winkels.

De filiaalhouders van Walmart-winkels hebben de opdracht gekregen om eventuele verwijzingen naar geweld uit hun supermarkten te halen. “Verwijder alle verwijzingen naar geweld. Controleer uw winkel op gewelddadige afbeeldingen of video’s”, zo luidt de mededeling. Ook het spelen van de videogames in de winkels zelf, bij wijze van test, zal voortaan niet meer mogelijk zijn.

Walmart onderneemt deze actie naar eigen zeggen uit respect voor de slachtoffers van de dodelijke incidenten zo’n week geleden: de schietpartijen in een Walmart in de Texaanse stad El Paso en in een bar in Dayton, Ohio, waarbij in totaal 31 mensen het leven lieten.

LEES OOK. Schutter die bloedbad aanrichtte in El Paso “had honger”

Opvallend: de verkoop van wapens en munitie blijft ongewijzigd in de supermarktketen. “De nadruk heeft altijd al gelegen op verantwoordelijke wapenverkoop. Wij stellen meer eisen dan volgens de wet nodig zijn. Zo voeren we bij elke klant een background check uit vooraleer we overgaan tot de effectieve verkoop van een wapen”, zo stelt woordvoerder Randy Hagrove. Nochtans had de moeder van de 21-jarige schutter Patrick Crusius eerder al de politie verwittigd omdat ze het wapen van haar zoon niet vond passen bij zijn leeftijd en gebrek aan ervaring.

Meer controles mentaal welzijn

Donald Trump, die met beschuldigende vinger wees naar videogames, het internet en de media als oorzaak van de schietpartijen, is niet van plan veel te veranderen aan de wapenwet, maar wil wel fel inzetten op zogenaamde ‘intelligent background checks’ van mensen die een wapen willen kopen. “Geestelijke ziekte en haat halen de trekker over, niet het pistool”, zei de president eerder al. Nu benadrukt Trump dus opnieuw dat het controleren van de mentale gezondheid noodzakelijk is en dat de Democraten en Republikeinen moeten samenwerken. “En het moet nu gebeuren.”

LEES OOK. Trump wijst met beschuldigende vinger naar “internet, videogames en media” in eerste reactie na schietpartijen