Mentaal tikje? Dinamo Kyiv, tegenstander van Club Brugge, verliest topper tegen Shakhtar Donetsk

Dinamo Kiev heeft zaterdag met 1-2 verloren van Shakhtar Donetsk. Dinsdagavond verdedigt Club Brugge een 1-0 voorsprong bij Dinamo Kiev in de terugmatch van de derde voorronde van de Champions League.

Dinamo Kiev keek na 21 minuten tegen een 0-1 achterstand aan in de opener van de derde speeldag in de Oekraïense eerste klasse. De Braziliaan Junior Moraes opende de score voor de bezoekers. De Luxemburger Gerson Rodrigues, die dinsdag inviel tegen Club Brugge, lukte in de 39e minuut de gelijkmaker. De tot Oekraïner genaturaliseerde Marlos (64.) bezorgde Shakhtar Donetsk uiteindelijk de zege.

Na drie speeldagen is Dinamo Kiev, tweede met zes punten, zijn maximum kwijt. Shakhtar Donetsk staat op kop met 9 op 9.

Dinsdag haalde Club Brugge het met het kleinste verschil van Dinamo Kiev in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Hans Vanaken trof in de 37e minuut raak vanaf de strafschopstip.