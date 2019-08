Wagen valt verdieping naar beneden op parking Carrefour

Brussel / Oudergem -

Op de parking van de Carrefour aan de Vorstlaan in Oudergem is zaterdagnamiddag een wagen een verdieping naar beneden gevallen. Dat meldt de Brusselse brandweer. De bestuurster, een dame op leeftijd, raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeert niet in levensgevaar.