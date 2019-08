Kortemark - In Kortemark gaat de zomerbar Bar La Gare zaterdagavond niet open. Het stormweer bracht er te veel schade aan.

Door de hevige rukwinden vielen onder meer verschillende hekken om. De organisatoren hopen morgen de deuren opnieuw te openen. Vanavond stond er een modeshow gepland, die is verplaatst naar zondag.

Ook op andere plaatsen in West-Vlaanderen is het momenteel hevig aan het waaien. De brandweer werd al op verschillende plaatsen opgeroepen om takken of bomen op te ruimen.