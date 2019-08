Anderlecht bedankt Romelu Lukaku voor bezoekje in afwachting van toptransfer: “Altijd welkom als kind aan huis”

RSC Anderlecht heeft in een filmpje op sociale media Romelu Lukaku bedankt voor zijn handvol dagen in een Anderlecht-shirt. De spits trainde mee in afwachting van zijn transfer naar Inter Milaan.

Lukaku brak door bij Anderlecht en daar is paarswit uiteraard nog steeds trots over. Dat hij hen verkoos om te trainen; daar pochen ze in Brussel graag mee. Lukaku kwam enkele dagen meetrainen met de U18 van Anderlecht. Dat was best een aardig zicht, want de bonkige Lukaku is in het filmpje duidelijk van een andere gabaris dan de andere jongens op het veld.

“De meeste mensen die ik ken, zijn hier nog steeds”, vertelt Lukaku terwijl hij in de wandelgangen op Neerpede loopt. “Het was leuk om hen terug te zien. Ze kennen mij van toen ik klein was.” Onderweg krijgt ook speler-trainer Vincent Kompany een stevige knuffel. “Het was echt familie, mijn ploegen bij de U19, U15.” In de kleedkamer kreeg hij zijn shirtje overhandigd met de leuze “Alsjeblieft ketje.”

De jongens van de U18 kregen deze week dus plots een spits van tachtig miljoen voor zich. “Geniet ervan dat hij hier is, maar doe op julie gemak. Zelfs als hij zegt: doe maar door”, vertelt de coach. “Ik ken hem goed. Van het moment dat ik hier aankwam op mijn eerste match keek hij naar mijn matchen en gaf hij advies over mijn looplijnen. Dat heb je bij Anderlecht: ik ben kind aan huis, dus ik ben hier altijd welkom, denk ik.”