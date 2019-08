Israël arresteert twee Palestijnen op verdenking van moord op soldaat

De Israëlische veiligheidsdienst zegt zaterdag in de nacht van vrijdag op zaterdag twee Palestijnse mannen te hebben gearresteerd die verdacht worden van de moord op een 19-jarige Israëlische soldaat op de Westelijke Jordaanoever eerder deze week.

De verdachten zijn twee jongemannen van Beit Kahil, dichtbij Hebron, zei Shin Bet in een mededeling. De jongste verdachte is volgens de dienst een activist van de Palestijnse beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook.

Er braken onlusten uit bij de arrestatie van de mannen, waarbij zo’n 100 Palestijnen betrokken waren. Ze gooiden met stenen naar de soldaten, die middelen inzetten om hen uiteen te drijven.

Het lichaam met steekwonden van Dvir Sorek werd donderdag gevonden in de buurt van de Joodse nederzetting Goesj Etsion, tussen Bethlehem en Hebron. Het voertuig dat de twee Palestijnse mannen naar verluidt zouden hebben gebruikt tijdens hun aanval werd in beslag genomen, volgens het leger.

Israël bezet sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Vandaag wonen er meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in nederzettingen, die volgens het internationaal recht illegaal zijn.