Ajax herpakt zich met ruime zege tegen Emmen

Ajax heeft met een 5-0 zege aangesloten met de zege in de Eredivisie. Op de eerste speeldag werd nog gelijk gespeeld tegen Vitesse, maar in eigen huis werd Emmen van het kastje naar de muur gespeeld.

De Amsterdammers openden iets voor het halfuur de score via Donny van de Beek. De Nederlander is nog steeds niet weg bij Ajax ondanks de grote interesse van Real Madrid. Ook Hakim Ziyech kon weg, tekende gisteravond bij en scoorde net na rust de 2-0. Ook Dusan Tadic, opnieuw in de spits uitgespeeld, kwam op het scorebord. Zijn vervanger heette Klaas-Jan Huntelaar. De ervaren rot prikte zelf nog twee goaltjes, dus bleef Emmen achter met een forfaitscore.

FC Twente hield op de eerste speeldag PSV Eindhoven in bedwang en won zaterdagavond ook op bezoek bij FC Groningen. Mede dankzij Ramon-Pascal Lundqvist en Mike Te Wierik, want beide Groningenspelers kregen nog voor de rust rood. Keito Nakamura, Aitor Canalapiedra en Haris Vuckic klaarden de klus, Ritsu Doan milderde tussendoor tot 1-3.

Ook de andere stuntploeg van de eerste speeldag, Vitesse, bleef winnen. Het ging op bezoek bij Willem II winnen met 0-2. Jay-Roy Grot en Tim Matavz waren de jongens op het scorebord. Charly Musonda mocht een dikke twintig minuten invallen bij de Arnhemmers.