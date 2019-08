Vrouw vermist nadat ze rivier in springt om telefoon te redden

In Neu-Ulm, een stad in het zuiden van Duitsland, is een 31-jarige vrouw vermist geraakt nadat ze zelf in de Donau was gesprongen. Ze had haar telefoon in de rivier laten vallen en wilde het toestel achterna duiken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sprong de jonge vrouw uit Neu-Ulm (Beieren) niet lang na middernacht de Doneau. Ze wilde haar telefoon opduiken die net daarvoor in het water onder een spoorbrug was beland. De vrouw zou eerst nog gezwommen hebben, maar ging dan uit het zicht van enkele getuigen die alles zagen gebeuren. Wellicht was de stroming te sterk en werd ze meegesleurd.

Na een urenlange zoektocht door politie en brandweer, houden de hulpdiensten er nu rekening mee dat de vrouw wellicht verdronken is. Toch is er nog een sprankeltje hoop: een buurtbewoner had namelijk gemeld dat hij een vrouw uit het water had zien kruipen, de politie onderzoekt de tip.