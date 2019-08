Marseille laat zich meteen verrassen op eerste speeldag

Olympique Marseille is Ligue 1 begonnen met een valse noot. De Zuid-Fransen gingen thuis de boot in tegen Stade Reims (0-2).

Marseille hoopt opnieuw in de schaduw van Paris Saint-Germain mee te doen om de Champions League-plaatsen. Het heeft daarvoor onder meer Dimitri Payet en Kevin Strootman voor in de selectie, maar toch werd het meteen een domper van jewelste op de eerste speeldag. Boulaye Dia en invaller Suk Hyun Jun waren de pretbedervers van dienst in Marseille. Het is meteen het eerste verlies van de nieuwe trainer André Villas-Boas. Bij Reims deed rechtsachter Thomas Foket de hele wedstrijd mee.

Toulouse heeft op de openingsspeeldag in de Ligue 1 1-1 gelijkgespeeld bij Brest. Het team van Aaron Leya Iseka, ingevallen in de 72e minuut, kwam pas in de 89e minuut langszij.

Mathias Autret opende in de 25e minuut de score voor Brest. In de 84e minuut kreeg de thuisploeg een uitgelezen kans om 2-0 voor te komen, maar Gaetan Charbonnier faalde vanaf de strafschopstip. Een minuut voor affluiten lukte Efthymios Koulouris de gelijkmaker.

Ook Bordeaux werd verrast op de openingsspeeldag. Nicolas De Preville scoorde vroeg voor les Girondins, maar Jeff reine-Adelaide, Mathias Pereira Lag een Thomas Mangani trokken de situatie recht voor thuisploeg Angers. Saint-Etienne klopte Dijon met 1-2, Nice was met 2-1 beter dan Amiens.

Stade Rennes klopte Montpellier in hun eigen huis met het kleinste verschil. Bij Rennes was overigens nog meer goed nieuws te melden. De amper zestienjarige Eduardo Camavinga debuteerde op het middenveld met een uitstekende prestatie. Hij verstuurde het meeste aantal passes en won vijftien ballen, het meest van zijn team.