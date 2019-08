Beerschot is maximum kwijt na gelijkspel in Roeselare

Beerschot is na twee speeldagen in 1B het maximum kwijt. De Mannekes parkeerden bijna een hele wedstrijd op de helft van Roeselare, maar misten offensieve slagkracht. De ingevallen De Keersmaecker moest met een lucky goal zelfs nog de meubelen redden.

Drie noodgedwongen vervangingen bij Beerschot. Maes, Saint-Louis en Placca waren onvoldoende fit, hun plaats werd ingenomen door Dom, Sanusi en Tissoudali. Aanvallend was het puzzelen voor Vreven, die ook Noubissi (revalidatie) en Ibara (nog niet speelgerechtigd) miste. Vancamp schoof zo een rijtje naar voren en verscheen aan de aftrap als spits. Niet meteen zijn beste positie.

Beerschot nam bij het begin van de wedstrijd in handen, maar het gebrek aan offensieve slagkracht brak de Mannekes zuur op. Zestig procent balbezit leverde slechts één grote kans op. Na een goede infiltratie van Dom haalde Biebauw het leer knap uit de hoek. Voorts was het vaak net niet. De afstandsschoten van Sanusi waren net niet dreigend genoeg, de voorzetten van Holzhauser en Halaimia kwamen net niet aan.

En Roeselare? Het eerste kwart van de wedstrijd waren de West-Vlamingen vooral opgelucht dat de Kielse druk amper doelgevaar opleverde. Offensief was het wachten tot het slot van de eerste helft voor het thuisplubliek een vlotte combinatie kreeg voorgeschoteld. Maar wat Beerschot vergat, deed de ploeg van Arnar Gretarsson wel: efficiënt omspringen met balbezit. Eenzame spits Godwin zorgde zelf voor het voorbereidende werk rond de zestien om even later een voorzet van Samyn aan de tweede paal binnen te knikken.

Vreven keek bedenkelijk toe aan de zijlijn, maar de Kielse coach kreeg ook na de pauze de motor niet op gang. Het spelbeeld was bijna een exacte kopie van de eerste helft: veel steriele paars-witte druk, te weinig kansen. Van het vlotte combinatievoetbal op de eerste speeldag tegen Lokeren bleef niet veel meer over. Een schot van Brogno werd afgeblokt, Tissoudali besloot na een goede individuele actie recht op Biebauw.

Een lucky goal van de ingevallen De Keersmaecker bracht Beerschot toch op het juiste spoor. De jonge middenvelder liep recht van de bank naar het strafschopgebied om daar het leer na wat geharrewar in doel te duwen. Het moet heerlijk zijn om zo in te vallen.

De Kersmaecker maakt zich populair in Beerschot. Foto: VDB

Het bezoekersvak ontplofte, maar de gelijkmaker kreeg geen vervolg. Aan strijd en inzet geen gebrek, maar dat is niet altijd voldoende om te scoren. In de toegevoegde tijd werd een doelpunt van Prychynenko terecht afgekeurd voor buitenspel.

Zo is Beerschot na twee speeldagen al het maximum van de punten kwijt. Op het Kiel moeten ze misschien toch nog eens nadenken over een extra aanvaller.

Union wint bij Virton

Union heeft zaterdag met 0-1 gewonnen bij Virton.

Casper Nielsen lukte in de 53e minuut de enige treffer van de partij.

Na een 3-0 zege op de openingsspeeldag tegen Roeselare staat Union aan de leiding met 6 op 6. Nieuwkomer Virton, dat vorige week met 1-0 verloor bij OH Leuven, is puntenloos laatste.