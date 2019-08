Al 22 doden en miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon in China

In het oosten van China zijn al zeker 22 doden gevallen door de passage van tyfoon Lekima. Die kwam daar vrijdag aan land en haalde windsnelheden van bijna 190 kilometer per uur. De doden vielen toen een dam het begaf en een aardverschuiving veroorzaakte. Meer dan een miljoen mensen zijn intussen geëvacueerd, honderden huizen al verwoest.

De tyfoon zou eerst aan wal gaan als ‘supertyfoon’ maar zwakte net daarvoor een beetje af. Toch is de kracht van de natuurkracht van verwoestende aard met windsnelheden van 170, 180 en soms zelfs 190 kilometer per uur.

Bij het breken van een dam in Wenzhou, een grote havenstad in de oostelijke provincie Zhejiang, ontstond een aardverschuiving. Daarbij lieten al zeker 22 mensen het leven. Nog minstens 14 personen zijn vermist. In totaal zijn al meer dan een miljoen Chinezen geëvacueerd, zij moesten hebben en houden achterlaten om zichzelf in veiligheid te brengen.

Intussen wordt verwacht dat de tyfoon richting Shangai trekt, China’s grootste stad met meer dan 25 miljoen inwoners. De meeste musea, parken en toeristische trekpleisters zijn er al preventief gesloten. Ook het lucht- en spoorverkeer is volledig verlamd. Meer dan duizend vluchten naar en van China werden al geschrapt.

