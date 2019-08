Braziliaanse president komt met bijzondere oplossing om klimaat te redden

Jair Bolsonaro, de president van Brazilië, heeft de wenkbrauwen doen fronsen nadat hij een journalist vertelde dat “niet elke dag naar het toilet gaan” de milieuproblematiek in de wereld een stap vooruit helpt.

Toen een journalist Bolsonaro vroeg naar de milieuproblematiek in Brazilië, gaf de president een wel erg bijzonder antwoord. “Het is voldoende om wat minder te eten. Je praat over milieuvervuiling. Maar niet elke dag poepen, is ook al beter voor de hele wereld”, klonk het. Een wel erg originele manier om het klimaat te redden.

Bolsonaro kwam onlangs nog onder vuur te liggen nadat uit officiële cijfers bleek dat er steeds meer ontbossing is in de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld dat zich voor meer dan 60 procent van de volledige oppervlakte in Brazilië bevindt. Daarop besloot de president het hoofd van het betrokken departement te ontslaan en beschuldigde hij hem van leugens over de omvang van het probleem. Uit gegevens van ruimtevaartorganisaties bleek thans dat de ontbossing in Brazilië 88% was toegenomen in vergelijking met vorig jaar.