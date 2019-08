Doodgeschoten, naakt in vuilniszak gedumpt, en tot dusver door niemand gemist

Een naakte vrouw van in de vijftig, doodgeschoten en in een Franse vuilniszak gestoken, en gedumpt in een veld op de Belgisch-Nederlandse grens. Tot zover de zekerheden in “de zaak-Botticelli.” Ondanks 174 tips blijft de identiteit van het slachtoffer anderhalve maand na haar vondst een mysterie. Dinsdag krijgt de anonieme vrouw de meest eenzame begrafenis.