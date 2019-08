Ondanks eerdere poging stond Jeffrey Epstein niet onder speciaal toezicht

Jeffrey Epstein zat sinds juli in de cel, in afwachting van zijn proces rond het seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida. Daarnaast zou hij een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgerold.

Het was in die gevangenis dat cipiers zaterdagochtend het lichaam van de 66-jarige miljardair vonden. Op 23 juli werd hij daar al eens bewusteloos aangetroffen met verwondingen aan de nek, vermoedelijk door een eerdere poging. Hij werd toen onder toezicht geplaatst in een speciale eenheid van de gevangenis, tot 29 juli. Waarom dat toezicht dan niet meer nodig bleek, konden de autoriteiten gisteren nog niet verklaren. “Zijn dood roept serieuze vragen op die moeten worden beantwoord”, zegt de Amerikaanse minister van Justitie William Barr. Daarom beveelt hij nu een onderzoek naar de zaak, naast dat van de FBI.

Vriend van Trump, Clinton en Blair

De affaire-Epstein beroert al langer de gemoederen in Amerika, onder meer omdat hij tientallen Hollywoodsterren, academici en politici voor zijn kar gespannen zou hebben door hen te laten meegenieten van zijn luxeleven. Zo kon Epstein het goed vinden met onder anderen huidig president Trump, voormalig president Bill Clinton, de Britse ex-premier Tony Blair, zakenman Richard Branson en ook met prins Andrew, de tweede zoon van The Queen. En ook Kevin Spacey en Woody Allen logeerden weleens op het domein van Epstein.

De miljardair werd in 2008 al eens veroordeeld wegens het aanzetten tot prostitutie, maar kon een deal sluiten met justitie en bleef zo gespaard van een federaal proces. De toenmalig openbaar aanklager in Florida heette Alexander Acosta, intussen minister van Werk. Of toch tot twee weken terug. Want toen recent de zaak weer onder de aandacht kwam nadat nieuwe documenten waren gelekt en enkele slachtoffers in de openbaarheid kwamen, werd Acosta twee weken geleden gedwongen tot ontslag. Epstein riskeerde nu een celstraf van maximaal 45 jaar, maar hij bleef altijd beweren onschuldig te zijn.

