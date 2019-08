“Machtsdemonstratie en waarschuwing aan VS”: Noord-Koreaanse raketlancering was test van “nieuw wapen”

De meest recente lancering van projectielen door Noord-Korea was een test van een nieuw ontwikkeld wapen. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zondag. Volgens het medium werd de test gesuperviseerd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het nieuwe wapen is ontwikkeld om te voldoen aan de terreincondities van het land en verschilt tactisch van de huidige wapensystemen, luidde het voorts.

De projectielen werden zaterdag afgevuurd vanop een terrein aan de oostkust van Noord-Korea. Aangenomen wordt dat het ging om ballistische korteafstandraketten. De raketten bereikten een maximale hoogte van 48 km, raakten goed 400 km ver en landden in de Japanse Zee, berichtte het Zuid-Koreaanse leger eerder. Het was al de vijfde lancering van die aard op enkele weken tijd.

“Waarschuwing en machtsdemonstratie”

De Zuid-Koreaanse autoriteiten interpreteren de lanceringen als een “machtsdemonstratie” van Noord-Korea en verwachten naar eigen zeggen nog meer lanceringen in de komende weken. Pyongyang had voordien al laten weten dat de rakettesten een “waarschuwing” zijn aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea.

Zaterdag zei de Amerikaanse president Donald Trump nog op Twitter dat Kim Jong-un hem in een brief een “kleine verontschuldiging” had aangeboden voor zijn laatste raketlanceringen. De Noord-Koreaanse leider zou de onderhandelingen over de nucleaire kwestie ook willen hervatten, aldus Trump.