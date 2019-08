Britse prins Andrew beschuldigd van aanranden jonge vrouw in huis van miljardair Jeffrey Epstein

De Britse prins Andrew is in 2015 beschuldigd van het aanranden van een jonge vrouw in het huis van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, die van grootschalig kindermisbruik werd verdacht. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten die afgelopen vrijdag zijn vrijgegeven, slechts een dag voordat Epsteins lichaam levenloos werd aangetroffen in zijn cel.

LEES OOK. Van grootschalig kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel, ministerie van Justitie start onderzoek

In de rechtbankpapieren die onlangs zijn vrijgegeven, komt een bewering van Johanna Sjoberg voor. Daarin stelt zij dat prins Andrew haar bij haar borst aanraakte toen zij in 2001 samen op een bank zaten in het appartement van Epstein in New York. Sjoberg was op dat moment 21 jaar, prins Andrew 41.

Zelf heeft ze destijds hierover gezegd: “Ik herinner me dat iemand een foto wilde maken en ons naar de bank dirigeerde. Daarom zaten Andrew en Virginia (een vermeend slachtoffer van Epstein, nvdr.) in de zetel, waarbij Virginia een pop op schoot kreeg. Vervolgens moest ik op Andrews schoot plaatsnemen. De handen van de pop werden op de borst van Virginia gelegd, waarna Andrew zijn handen op mijn borst legde.”

Buckingham Palace ontkent zaterdag resoluut alle aantijgingen. “Elke suggestie van ontoelaatbaar gedrag met minderjarigen is absoluut niet waar”, meldt BBC.

Virginia Giuffre met een foto van haarzelf toen ze 16 was, de periode dat ze zou zijn misbruikt door Jefrrey Epstein en zijn vrienden. Foto: Miami Herald/TNS/ABACA

Seksschandaal

De papieren hebben betrekking op een andere zaak, die door Virginia Giuffre werd aangespannen tegen Epsteins vermeende ‘hoerenmadam’, Ghislaine Maxwell, prins Andrew en Epstein zelf. Virginia heette destijds Roberts en zegt vanaf haar vijftiende tot haar zeventiende te zijn misbruikt door Epstein en zijn vrienden.

Maxwell werd ervan beschuldigd om voor haar toenmalige vriend, Epstein, en diens kameraden, minderjarige meisjes te regelen die konden fungeren als seksslavinnen. Giuffre vervolgde Maxwell later opnieuw voor laster, omdat Maxwell de aantijgingen ontkende en beweerde dat Giuffre een leugenaar is.

Daarnaast claimde Giuffre dat ze werd gedwongen om driemaal seks te hebben met de Britse prins. In 2015 ontkende Buckingham Palace ook al deze aantijging, met woorden van dezelfde strekking als zaterdag.

Nu Epstein niet meer leeft, zal de vermeende ’misbruikmiljardair’ vele geheimen met zich mee het graf in nemen.