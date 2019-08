Zware woningbrand in Beringen slaat over naar andere gebouwen en eist slachtoffers bij brandweer

Beringen - In het Limburgse Beringen is in de nacht van zaterdag op zondag een zware brand ontstaan in een leegstaande woning. Het vuur sloeg over naar andere panden. Bij de brandweer zijn slachtoffers gevallen, meldt Het Belang Van Limburg

De brand brak rond 02.00 uur uit aan de Koolmijnlaan in een leegstaande woning, maar sloeg over naar andere gebouwen. Bij de brandweer zijn slachtoffers gevallen, volgens Het Belang Van Limburg.

De brandweer is nog altijd bezig met blussen. Over de oorzaak van de vlammenzee is nog niets bekend. Omwonenden wordt verzocht ramen en deuren gesloten te houden in verband met geurhinder.