Agenten zien ongeval met vluchtmisdrijf gebeuren: fietser overleden, dader later opgepakt

Oudsbergen - De politie van de zone CARMA heeft zondag een verdachte opgepakt voor een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Oudsbergen. Op de Weg naar Gruitrode in Opglabbeek kwam na een aanrijding een 45-jarige fietser uit Oudsbergen om het leven. De fatale klap gebeurde rond 2.45 uur.

Een patrouille van politie CARMA reed omstreeks 2.50 uur over de Weg naar Gruitrode in de richting van Opglabbeek-centrum, toen de agenten in de verte een ongeval zagen gebeuren. Bij aankomst ter plaatse troffen ze een fietser aan op de rijbaan. De bestuurder van de auto was verder gereden zonder te stoppen.

