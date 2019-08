Zit Clinton achter de dood van Epstein of was het toch Trump? Complottheoriën na dood van ‘misbruikmiljardair’ tieren welig

De dood van Jeffrey Epstein leidt tot woede en wilde speculaties in de Verenigde Staten. Veel mensen stellen vraagtekens bij de these van ‘zelfmoord’. Op Twitter worden zowel de Clintons als Donald Trump genoemd. De complottheorieën tieren welig en aan beide kanten van het politieke spectrum worden oude zaken en dossiers opgerakeld om ze toch maar te staven.

Jeffrey Epstein werd ervan verdacht de spil te zijn in een wijdverbreid pedofielenweb, een wereldje dat weleens zou kunnen instorten na zijn arrestatie enkele weken en het nakende proces. Epstein was bevriend met de groten der aarde en zou volgens de aanklachten niet alleen zelf jonge meisjes hebben misbruikt, maar ze ook hebben aangeboden aan anderen.

LEES OOK.Van grootschalig kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in cel, ministerie van Justitie start onderzoek

Maar dat dat alles zou opgehelderd worden, wordt nu wel erg onwaarschijnlijk, zet advocaat en voormalig federaal procureur Renato Mariotti. “Dit zorgt voor een einde van de rechtszaak, want niemand anders dan Epstein werd in verdenking gesteld.” En daarmee gaat er een zucht van verlichting door hooggeplaatste kringen in Washington - en eigenlijk over de hele wereld - zo klinkt het onder Amerikanen.

LEES OOK.Britse prins Andrew beschuldigd van aanranden jonge vrouw in huis van miljardair Jeffrey Epstein

Conservatieve kringen

Epstein werd zaterdagochtend dood gevonden. De autoriteiten bevestigen dat zijn lichaam is gevonden in zijn cel. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar artsen verklaarden hem daar dood.

Volgens anonieme bronnen heeft Epstein zichzelf opgehangen, zo melden Amerikaanse media. Aan die theorie wordt echter openlijk getwijfeld. “Ik ben zeer achterdochtig, gezien de vele rijke en machtige mensen die in zijn pedofielenkring zouden zitten. Het lijkt te gemakkelijk om Epstein te doden zodat hij niet kan praten”, aldus tv-commentator Ethan Bearman. Een these die ook zijn radiocollega bij Fox News Todd Starnes deelt.

There is a difference between suicide and being suicided. #Epstein — toddstarnes (@toddstarnes) 10 augustus 2019

Vooral in conservatieve en populistische kringen klinkt er scepsis. “Wat een geluk voor alle machtige mensen dat Epstein zichzelf van het leven beroofde”, schrijft journalist Sohrab Ahadi. En ook tv-persoonlijkheid, investeerder en schrijfster Carol Roth stelt dat het afdoen van iedere twijfel als ‘complottheorie’ te simpel is.

How lucky for all the powerful people #Epstein could have implicated, that he took his own life! — Sohrab Ahmari (@SohrabAhmari) 10 augustus 2019

There are conspiracy theories and then there’s what everyone predicted. “Suicide” my ass. This investigation needs to continue and everyone involved, no matter how powerful, needs to be brought to justice. #Epstein — Carol Roth (@caroljsroth) 10 augustus 2019

Op 23 juli zou Epstein al een zelfmoordpoging hebben ondernemen. Die slaagde niet. Toen werd er in bepaalde media openlijk getwijfeld over zelfmoord omdat een van de onderzoekers zei dat de vlekken in zijn nek “meer in overeenstemming zijn met gewurgd worden dan met het scenario van zichzelf ophangen”, schreef de tabloid New York Post.

Na het incident zou Epstein op ‘suicide watch’ zijn gezet, schreven media toen. Veel mensen snappen dan ook niet dat onder strenge beveiliging de tweede zelfmoordpoging wel zou slagen. Er was echter geen sprake van die ‘suicide watch’, meldde een woordvoerder van het ministerie van Justitie gisteren aan Amerikaanse media.

Clinton en de Lolita Express

Ondertussen is hashtag ‘#Clintons’ trending in de VS. Een oude lijst met zo’n vijftig Clinton-getrouwen die ooit op ’mysterieuze’ wijze zijn omgekomen, volgens de verspreiders van deze geruchten althans, circuleert al langer op internet en wordt nu weer boven gehaald. Zij zouden allen zijn omgekomen omdat ze informatie hadden die de Clintons niet zou bevallen, zo klinkt het.

Eén van die vijftig is Vince Foster. De Witte Huis-adviseur zou tijdens het Whitewater-schandaal volgens complottheorieën zijn gedood voor een cover-up, om president Bill Clinton uit de wind te halen. Brett Kavanaugh - inmiddels aangesteld tot rechter bij het Hooggerechtshof - werkte toen in het onderzoeksteam en geloofde die geruchten, schreef de New York Times onlangs nog. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot de conclusie van zelfmoord.

Diezelfde Foster wordt nu genoemd door een medewerkster van het ministerie van Volkshuisvesting, een getrouwe van Donald Trump. “Hillary’d”, schrijft Lynne Patton op Instagram bij het nieuws over Epstein. “Vince Foster de tweede.” Ook andere namen uit het Whitewaterschandaal, zoals de omgekomen vastgoedman James McDougal, worden weer bovengehaald.

Soon there will be more people on the #ClintonBodyCount than the number of electoral votes she got in 2016. You can kill all the witnesses to your crimes, but you'll still never be president, Hillary. #EpsteinSuicide — Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) 10 augustus 2019

Bill Clinton was overigens wel degelijk close met Epstein. Halverwege 2016 kwam Fox News met een explosief onderzoek naar de vluchten van Clinton in het vliegtuig van Epstein, dat bekendstaat als ‘Lolita Express’. In dat vliegtuig zou kindermisbruik hebben plaatsgevonden, heette het. En Clinton zou minstens 26 keer meegevlogen hebben.

De oud-president beval beveiligers van de Secret Service vijf keer om thuis te blijven, zodat hij met Epstein alleen zou zijn. Toch waren op ook andere passagiers geregistreerd, weliswaar enkel met initialen of voornamen.

Trump: “Meisjes aan de jonge kant”

Dat Bill Clinton iets met de dood van Epstein te maken heeft, is echter onzin, zeggen weer anderen, zoals Seth Ambramson van Newsweek. Zij wijzen dan weer naar Donald Trump.

Understand that the reason Russian bots are all over the Internet making wild claims about a Clinton connection to the Epstein suicide is because key people in the United States and abroad know the *Trump* connection to Epstein is the one that matters, and is the real story here. — Seth Abramson (@SethAbramson) 10 augustus 2019

Trump zelf zou immers ook in het beruchte vliegtuig van Epstein hebben gevlogen, ontving Epstein voor etentjes thuis, en kwam ook bij hem over de vloer, meldden Amerikaanse onderzoeksjournaliste. “Het is erg leuk om met hem om te gaan”, zei Trump in 2002 tegen New York Magazine. “Ze zeggen zelfs dat hij net zoveel van mooie vrouwen houdt als ik, en velen zijn aan de jonge kant.”

Die uitspraak achtervolgt Trump nog altijd. En bovendien wordt ook de zaak van Virginia Giuffre, beter bekend als Virginia Roberts, weer boven gehaald. Zij zou als 15-jarige als ‘handdoekmeisje’ in het Mar-a-Lagoresort van Trump hebben gewerkt en werd vervolgens ‘gerekruteerd’ door Epstein.

Dat Trump Alexander Acosta als minister in zijn regering had aangesteld, helpt ook niet mee. Hij is de man die het destijds als openbaar aanklager op een akkoordje gooide met Epstein, waardoor die slechts een heel lichte straf kreeg voor bewezen misbruik.

Trump and Epstein are friends. Both are sexual assaulters

Acosta gives sweetheart deal to Epstein

Donald Trump then hires Acosta

Epstein was being held in a federal prison run by Bill Barr

Epstein commits suicide while on suicide watch



But the Clintons killed him? ????? #AMJoy — Mo Latno Bill Phelan (@MoBill) 10 augustus 2019

Ook de hashtag ‘#TrumpBodyCount’ ging vervolgens viraal. En zo is de dood van Epstein los van de achterliggende feiten vooral verworden tot een stok om mee te slaan in een politiek moddergevecht.

I just woke to the news that Jeffrey Epstein has “killed himself” while on “suicide watch” following the start of releasing the names of corrupt top end politicians. I don’t care if you’re Left or Right...EVERY SINGLE AMERICAN SHOULD BE BEYOND LIVID RIGHT NOW. #ClintonBodyCount — Mindy Robinson ???? (@iheartmindy) 10 augustus 2019

Imagine the dystopia that is a country divided in a hashtag battle accusing a former president and the current president of staging the suicide of a pedophile emperor to cover up their child molestation.#TrumpBodyCount#ClintonBodyCount — Cameron Kasky (@cameron_kasky) 10 augustus 2019