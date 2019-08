Nieuwe ontwikkelingen in ‘Making a murderer’-zaak die Netflix-kijkers al jaren in de ban houdt

De zaak rond Steven Avery, de ‘hoofdrolspeler’ uit de spraakmakende true crime-documentaire ‘Making a murderer’, krijgt mogelijk een staartje. Een rechter deed deze week een uitspraak in de behandeling van de zaak, die wellicht grote gevolgen kan hebben voor Avery. Ondertussen blijft de autohandelaar zijn onschuld uitschreeuwen.

Foto: AP

De zaak-Avery

Voor wie geen idee heeft waar het over gaat: zowel Steven Avery als diens neef Brendan Dassey werden in 2007 veroordeeld voor de moord op fotografe Teresa Halbach (25). In de Netflix-documentairereeks ‘Making a murderer’ wordt de bewijslast tegen de autohandelaar uit Wisconsin in twijfel getrokken en wordt er zelfs gehint op de mogelijkheid van ‘vuil spel’ door de autoriteiten.

Zo zou er gerommeld kunnen zijn met cruciaal bewijsmateriaal. Ook werd de verstandelijk beperkte Dassey -destijds 16 jaar oud- tijdens zijn verhoord dusdanig onder druk gezet dat hij een bekennende verklaring tegen zichzelf en zijn oom aflegde.

Wat de zaak extra opmerkelijk maakt is dat Avery al eens 18 jaar ten onrechte vastzat voor een verkrachting. Dankzij DNA-onderzoek kwam hij vrij. Avery eiste daarop een miljoenenschadevergoeding van de politie en de stad.

Ontwikkeling

Sinds hij verdacht wordt van de moord op Halbach, roept Avery zijn onschuld uit. Toch werd de autohandelaar veroordeeld tot levenslang. In de tweede reeks is te zien hoe advocaat Katleen Zellner Avery gaat bijstaan. Zij behaalde deze week een kleine overwinning in de zaak. Volgens Zellner is er niet juist omgesprongen met bepaald bewijsmateriaal.

Zo zouden de botten van het slachtoffer, die werden gevonden in een bos nabij het terrein van Avery en Dassey, aan de nabestaanden zijn overgedragen zonder dat de verdediging daarvan op de hoogte was. Volgens de raadsvrouw werden daardoor de grondrechten van Avery geschonden.

Rechter Angela Sutkiewicz oordeelde woensdag in het nadeel van Avery. Volgens de rechter heeft de verdediging onvoldoende aangetoond dat Avery’s grondrechten zijn geschonden en is er geen reden om de hele rechtszaak over te doen. Slecht nieuws voor de veroordeelde? Ja, maar dat geeft wel de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak en zo een opening te houden op een nieuwe behandeling van de zaak.

Dat ziet Zellner ook in: “We zijn verheugd om terug te kunnen keren naar het hof van beroep na al die tijd”, liet ze weten op Twitter.