Onlangs bijna slachtoffer van carjacking, nu missen twee Arsenal-spelers eerste wedstrijd door ”ernstige veiligheidsincidenten”

Het zijn niet de meest gelukkige weken voor Arsenal-spelers Mesut Özil (30) en Sead Kolasinac (26). Twee weken geleden werden de twee spelers en Özils vrouw bijna slachtoffer van een carjacking in Londen, maar de drie kwamen zonder kleerscheuren - en met auto - weg. Sindsdien zijn er volgens de club echter “nieuwe veiligheidsincidenten” geweest, waardoor beide spelers uit de wedstrijdkern zijn gelaten voor de eerste competitiematch tegen Newcastle United.

De gepoogde carjacking vond plaats in het noordwesten van Londen op donderdag 25 juli, tweeënhalve week geleden. De wagen met daarin Özil, Kolasinac en Özils vrouw Amine werd tegengehouden door twee gemaskerde motorrijders, die gewapend waren met messen. Diverse Engelse bronnen meldden dat het om een carjacking ging, al werd er ook bericht dat de dieven uit waren op de dure horloges van de voetballers. Beelden van het incident gingen viraal omdat Sead Kolasinac zich hardhandig verweerde tegen de twee carjackers. Uiteindelijk kon het trio wegvluchten met de wagen, al werden ze nog ettelijke minuten achtervolgd door de twee motorrijders.

De beelden waarop Kolasinac de motorrijders confronteert:

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

Intussen is gebleken dat het incident nog een staartje heeft gekregen. Arsenal maakte dit weekend bekend dat Özil en Kolasinac allebei niet in de selectie zitten voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Newcastle United, die vandaag (zondag) om 15 uur wordt gespeeld. “We hebben na overleg met beide spelers besloten om ze buiten de selectie te houden, omdat er nog verdere ernstige veilgheidsincidenten geweest zijn”, luidt het bij de Gunners.

Twee man opgepakt aan huis Özil

Over de aard van die verdere incidenten is tot dusver weinig bekend. Donderdag werden wel twee 27-jarige mannen opgepakt na een incident met de security aan het huis van Özil in Londen, maar volgens de politie is dat een ongerelateerd incident. De Engelse sensatiekrant The Sun berichtte intussen dat Özil en Kolasinac onbedoeld betrokken zouden zijn geraakt in een Noord-Londense bendeoorlog, al is het nog de vraag hoeveel waarheid er in die berichten zit.

“Het welzijn van onze spelers en hun familie is altijd een topprioriteit”, klinkt het bij Arsenal. De club werkt daarom nauw samen met de politie om haar spelers zo goed mogeljk te beschermen. Volgens The Daily Telegraph zou Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, zelfs ingeschakeld zijn om te helpen.