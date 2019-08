Prachtig: Antwerpenaar vraagt vriendin ten huwelijk op podium van theatervoorstelling

Antwerpen - Antwerpenaar Jan Coppens en zijn vriendin Ellen Kazandjian zullen zich de theatervoorstelling ‘Scouts Forever’ nog heel lang herinneren. De man mocht vrijdag na de voorstelling zijn vriendin op het podium ten huwelijk vragen. Het jawoord volgde onmiddellijk, net als een overweldigend applaus van het publiek.

Dat Jan net voor dit theaterstuk had gekozen, is overigens geen verrassing. Jan en Ellen leerden elkaar immers kennen bij de scouts van de Luchtbal. Hij kon op voorhand wat praktische zaken regelen met acteur Sven De Ridder, die op het einde van de show het scoutskoppel op het podium riep. “Ik was de hele zaal vergeten toen hij het aanzoek deed”, aldus Ellen, die meteen na de knieval volmondig ja zei.

