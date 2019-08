“Nachtmerrie voor iedere brandweerman”: brandweerzones uiten steunbetuigingen aan slachtoffers van brand Beringen

Beringen - De dodelijke brand op de Koolmijnlaan in Beringen maakt van zondag een zwarte dag voor alle brandweermannen en -vrouwen. “Dit wil je nooit meemaken. Dit is een nachtmerrie voor iedere brandweerman”, zei zonecommandant Bert Swijsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Andere brandweerzones uiten steunbetuigingen aan de Limburgse collega’s.

Bij de brand kwamen twee brandweermannen van de post Heusden-Zolder om het leven. Vier anderen. Drie waren lichtgewond en eentje is zwaargewond naar Leuven overgebracht.

Voor Swijsen, die ook de Pukkelpopstorm meemaakte, is het de eerste keer dat hij twee brandweermannen verliest tijdens een interventie. “In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de getroffen families van de slachtoffers. We vangen de collega’s van de slachtoffers zo goed mogelijk op. We gaan proberen dit allemaal beetje bij beetje een plaats te geven. Voor ons is dit al zwaar, laat staan voor de families. Er zijn geen woorden voor. We hebben ons FiST-team, fire stress team, van de brandweer. Dan is er bijstand van DSI, de dienst sociale interventie, van het Rode Kruis en slachtofferhulp van de politie. We zullen nog regelmatig bijeenkomen om dit drama te verwerken”, zei Swijsen.

Foto: BELGA

“Je hoopt dit nooit mee te maken, maar helaas is het vandaag wel gebeurd. Nu zijn er mensen stand-by zodat er operationele ploegen ter beschikking zijn in de andere brandweerposten. Er zal in het verwerkingsproces heel veel tijd overgaan”, voegde de zonecommandant er zondag aan toe.

LEES OOK. Burgemeester Heusden-Zolder: “Deze datum zal voor altijd een zwarte dag zijn voor onze gemeente”

Rouwbetuigingen

De Brusselse brandweer is zeer geschokt door het overlijden van twee brandweerlui in Beringen bij een zware brand zondagochtend, en zal deze namiddag een minuut stilte houden. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Ook andere brandweerzones betuigden op Twiter hun medeleven.

“De Brusselse brandweermannen en vrouwen zijn ten zeerste geschokt door het drama dat onze kameraden van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg getroffen heeft”, zegt de woordvoerder. “Deze gebeurtenis toont nog maar eens het risico aan dat de brandweerlieden iedere dag lopen om hun medemens te beschermen. Wij wensen aan de naasten van de slachtoffers en aan de Limburgse collega’s te melden, dat zij kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun. Wij wensen een voorspoedig herstel aan de gekwetste brandweerlieden.”

(Lees verder onder de berichten)

Wij leven mee met onze collega's van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Onze gedachten gaan uit naar de getroffen hulpverleners en de betrokken families. — Brandweerzone Centrum (@bzcentrum) August 11, 2019

De brandweer is in diepe rouw.

Onze gedachten zijn bij de getroffen hulpverleners en de betrokken hulpverleners. Wij leven mee met de collega’s van @BrandweerZWL Geen woorden voor dit verlies! https://t.co/mixJ8qA3Lv — Hulpverleningszone Meetjesland (@HVZMeetjesland) August 11, 2019

Tijdens het appel van 15.00 uur zal het personeel van Brandweer Brussel een minuut stilte in acht nemen, als eerbetoon aan de Limburgse collega’s, die overleden zijn tijdens het uitvoeren van hun plicht. Het gaat om een intern en intiem bezinningsmoment, aldus nog de woordvoerder.

(Lees verder onder de berichten)

Vannacht zijn twee collega’s uit België omgekomen bij een brand in #beringen Toont maar weer aan dat het een gevaarlijk beroep kan zijn. #sterkte #rip #blijfveilig #binnenbrandbestrijding pic.twitter.com/vFTi20DUQZ — Tom Meijerink (@meijerinkt) August 11, 2019

Onze innige deelneming en veel sterkte voor de collega’s van @BrandweerZWL, familie en vrienden. https://t.co/jLlil4etRQ — Brandveilig Kot (@BrandveiligKot) August 11, 2019

“We zijn bij dit verschrikkelijke nieuws in gedachten bij de familie en collega’s van de betrokken collega-brandweermannen”, tweette Brandweer Zone Antwerpen. “Wij leven mee met onze collega’s van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Onze gedachten gaan uit naar de getroffen hulpverleners en de betrokken families”, schrijft de Oost-Vlaamse Brandweerzone Centrum op Twitter.

(Lees verder onder berichten)

We zijn bij dit verschrikkelijke nieuws in gedachten bij de familie en collega's van de betrokken collega-brandweermannen. https://t.co/wt4WDfPk8S — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) August 11, 2019

Het noodlot heeft vannacht bijzonder zwaar toegeslagen ... Wij delen onze diepste gevoelens van medeleven aan de familie en vrienden van de slachtoffers en aan de collega's van @BrandweerZWL https://t.co/XtEsgxXeAX — Brandweer zone Kempen (@BZKempen) August 11, 2019

Ook in Nederland uiten brandweerzones hun steunbetuigingen.