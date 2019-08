Nieuw filmpje van babypanda toont hoe mannetje gulzig geniet van flesje melk

De euforie na de geboorte van de pandatweeling blijft uiteraard groot in Pairi Daiza. Zo postte de dierentuin ook zaterdag een nieuw filmpje online van een van de kleine panda’s. Het laat zien hoe het pasgeboren dier een flesje leegdrinkt met de hulp van een verzorger. “Kleine panda’s moeten snel groot worden, dus drinkt onze Baby Boy flink en gulzig vandaag”, valt erbij te lezen.

In de tussentijd blijft het vrouwtje in het bijzijn van haar moeder Hao Hao. “Deze afwisselende plaatsing in de couveuse van onze pandajongen is noodzakelijk”, klinkt het bij Pairi Daiza. “Hao Hao kan namelijk onmogelijk voor de twee kleintjes tegelijk zorgen.”

De tweeling kwam op 8 augustus ter wereld en verkeert momenteel in goede gezondheid. Pas over enkele maanden zal het grote publiek met de kleintjes kunnen kennismaken. De baby’s zullen later ook een naam krijgen.

LEES OOK. Wat een pandaverzorger lijden kan: “De stress valt na maanden van mijn schouders, om plaats te maken voor nieuwe angst” (+)

LEES OOK. Pandaporno en weinig romantiek: waarom een babypanda, en zeker een tweeling, zo speciaal is (+)

bekijk ook

Tweeling reuzenpanda’s geboren in Pairi Daiza: “Ook voor Pairi Daiza een verrassing”

Douche voor de vogels, watermeloenijs voor de beren: zo verkoelt Pairi Daiza de dieren

Olifantje geboren in Pairi Daiza: “Ze zoekt al haar plekje op de wereld”