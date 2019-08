Nu ook officieel: Nacer Chadli trekt voor één jaar naar Anderlecht zonder aankoopoptie

Nacer Chadli mag zichzelf nu ook officieel een Anderlechtspeler noemen. De Rode Duivel wordt voor één jaar zonder aankoopoptie gehuurd van AS Monaco. Chadli werkte vandaag zijn medische testen af en is speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk van volgend weekend.

“We werkten de afgelopen maanden hard aan de opbouw van de ploeg. We zetten volop in op de jeugd, maar investeren ook in een aantal ervaren spelers om de jongeren naar een hoger niveau te tillen. Chadli is daar één van”, legt sportief directeur Michael Verschueren uit. “Nacer maakt het team compleet. We zijn ervan overtuigd dat we, met de ploeg die we nu hebben, de verwachtingen van de fans zullen inlossen.”

Foto: Photo News

Nacer Chadli is de zevende nieuwkomer bij Anderlecht, dat met 2 op 9 zijn competitiestart miste. Vincent Kompany maakte half mei bekend dat hij zou terugkeren naar het Astridpark als speler-manager. In zijn zog volgden de Nederlanders Michel Vlap en Philippe Sandler, de Franse ex-international Samir Nasri, Hendrik Van Crombrugge en de Engelse spits Kemar Roofe.

Chadli ruilde vorige zomer West Brom voor Monaco. Daar speelde hij 22 wedstrijden, al kwam hij de laatste maanden nog amper in actie. De Luikenaar heeft ook een verleden op het hoogste niveau bij Tottenham en Twente.

Voilà chers supporters, 7 renforts à niveau, pour inspirer/renforcer >10 jeunes pleins de talents, on est prêt pour un beau futur ensemble



Ook voorzitter Marc Coucke reageerde kort op Twitter. Daarbij richtte hij zich tot de fans van paars-wit. “Beste supporters, 7 potentiële top-transfers om onze meer dan 10 talenten te inspireren en versterken. We hebben ons best gedaan voor jullie”, klonk het bij de Anderlecht-preses.