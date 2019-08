Britse minister van Financiën wil Brexit-munt uitbrengen

De Britse minister van Financiën Sajid Javid wil een munt in omloop brengen om de Brexit te vieren, dat schrijft de krant ‘The Telegraph’. De munt van 50 penny moet op 31 oktober uitkomen, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk nu echt de Europese Unie moet verlaten.

De bedoeling was aanvankelijk om de munt in beperkte oplage, dus als een verzamelobject, uit te brengen op 29 maart, de oorspronkelijke deadline voor de Brexit. Maar door het uitstel van de Brexit kon dat niet. Javid wil nu miljoenen munten uitbrengen op 31 oktober, met het opschrift “Peace, prosperity and friendship with all nations”, of “Vrede, voorspoed en vriendschap met alle landen”.

De stap van de minister lijkt een poging om het publiek en de Europese Unie ervan te overtuigen dat de Britse regering de datum van 31 oktober au sérieux neemt. Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk op die dag de Europese Unie zal verlaten, met of zonder een akkoord.

Volgens ‘The Telegraph’ zal de Brexit-datum van 31 oktober op de nieuwe munten gegraveerd staan. De Britse regering zou dus flink in verlegenheid gebracht worden mocht de uitstap uit de EU opnieuw uitgesteld worden.