Boot kapseist op Kivu-meer in Congo: vijf doden

Bij een bootongeluk op het Kivumeer, in het oosten van Congo, zijn vijf mensen omgekomen. Naar een twintigtal andere mensen wordt nog gezocht. Dat zegt de gouverneur van Zuid-Kivu, Théo Ngwabidje, zondag. De boot, met goed 100 mensen aan boord, kapseisde zaterdag. De meeste mensen aan boord konden gered worden.

Volgens gouverneur Ngwabidje had de eigenaar van de boot zich niet aan de voorschriften gehouden. Zo waren er voor de meeste passagiers geen reddingsboeien, en was er te veel volk aan boord. De eigenaar is opgepakt.

Het Kivumeer ligt op de grens tussen Congo en Rwanda, en kent een druk verkeer van passagiersboten. Op veel van die schepen zijn er onvoldoende reddingsvesten, en ze zijn vaak overladen.