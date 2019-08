ANALYSE. Vertimmerd Club pakt “zakelijke zege” op Oostende

Er is voorlopig geen stoppen aan Club Brugge. Op een winderig veld, met zes nieuwe namen in de basis, pakte het zaterdag de drie punten op KV Oostende. “Een zakelijke zege” noemde doelman Simon Mignolet het. Zoveel mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk energieverlies. Al waren de invallers David Okereke en Percy Tau nodig om het verschil te maken.

Club-coach Philippe Clement had “enkele wissels” aangekondigd voor de wedstrijd in Oostende, maar bracht maar liefst zes nieuwe namen in vergelijking met de wedstrijd tegen Dinamo Kiev (zeven in vergelijking ...