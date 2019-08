Vrouw die achter telefoon in Donau sprong levend en wel teruggevonden… thuis

Na een urenlange zoektocht naar een vrouw van wie gedacht werd dat ze vermist was nadat ze achter haar telefoon in de Donau was gesprongen, is de vrouw volgens de Duitse autoriteiten levend en wel aangetroffen... in haar huis.

Vrijdagavond hadden mensen in de zuidelijke stad Neu-Ulm gezien hoe de 31-jarige vrouw in het water van de rivier was gesprongen nadat haar telefoon in het water was gevallen. Daarop werd een grootscheepse zoekoperatie opgezet, waarbij scubaduikers, een politiehelikopter en een sonarschip ingezet werden.

Eine junge Frau ist in der Nacht zum Samstag bei Neu-Ulm verschwunden. Sie war in die Donau gestiegen, um nach ihrem Handy zu tauchen, das zuvor ins Wasser gefallen war. https://t.co/jWpBXUL6XN — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) August 10, 2019

Die zoekactie werd zaterdagavond echter afgeblazen, toen de vrouw gewoon thuis bleek te zijn. Blijkbaar was ze gewoon terug naar de oevers gezwommen, aldus de politie zondag. Het is niet geweten of de vrouw haar telefoon had teruggevonden.