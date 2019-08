Tankstations in Portugal staan bijna droog, en staking olietransporteurs moet nog beginnen

In Portugal staan zondag al veel tankstations leeg, omdat automobilisten de laatste uren hun tank zijn komen volgooien, want maandag start een staking van de olietransporteurs.

“Leeg”, staat op de affiches aan de pompen in Lissabon en elders in het land. “De automobilisten hebben massaal geanticipeerd, want de verkoop van brandstoffen is de laatste dagen verdubbeld tegenover normaal”, zei premier Antonio Costa.

Zo’n 15 procent van 3.000 tankstations in het land zijn volledig uitgeput, meldt zondagmiddag een website die deze gegevens opvolgt. Vanaf middernacht start een staking waarmee de vakbonden een salarisverhoging willen afdwingen.

De regering heeft wel een aantal regels afgekondigd. Zo wordt tot 21 augustus het volume van brandstof die iemand mag aanschaffen, gelimiteerd tot 25 liter per wagen en 100 liter per vrachtwagen.

Daarnaast worden de transporteurs verplicht tot een minimumdienst waarbij ze verplicht de helft moeten leveren van de brandstof die ze normaal leveren. Slechts 374 stations die door de regering zijn aangeduid, zullen voor 100 procent worden bevoorraad. Daarvan zijn er 50 die zullen leveren aan prioritaire voertuigen. Uitzonderingen zijn er ook voor luchthavens en de ordediensten.

Ingeval de minimumdienst niet zou gegarandeerd worden, staan er 500 militairen en rijkswachters klaar om tankwagens te besturen die dan zullen overnemen.