Anderlecht-speler Vlap amuseert zich in de spionkop van ex-club Heerenveen

Opvallende ‘hype man’ in de spionkop van de Nederlandse club Heerenveen zondag: Anderlecht-speler Michel Vlap danste er mee met de harde kern van zijn ex-club. De middenvelder zag Heerenveen gelijkspelen tegen Feyenoord

Bij Anderlecht is feesten nog niet aan de orde geweest, want de paarswitte troepen waar Vlap sinds kort deel van uitmaakt konden in drie speeldagen nog niet winnen. Omdat Anderlecht vrijdag gelijk speelde tegen KV Mechelen, kon Vlap zondag zonder problemen afreizen naar het hoge noorden van Nederland om er zijn ex-club aan het werk te zien. Hij werd ook gehuldigd met een bos bloemen en bijhorend applaus.

De Fries is een lokale jongen en daardoor nog steeds erg populair bij Heerenveen. De middenvelder koos er dan ook niet voor om in de eretribune plaats te nemen. Hij ging pal mee met de harde kern in de spionkop staan en moedigde zijn ex-club aan. Met succes overigens, want ’t Fean speelde gelijk tegen Feyenoord.

Maak kennis met het nieuwste lid van de harde kern van @scHeerenveen , @Michelvlap ! ?? pic.twitter.com/in3LJbhRAQ — Play Sports (@playsports) August 11, 2019