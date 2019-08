Deze Nederlandse mag zich jaar lang mooiste tiener ter wereld noemen

De Nederlandse Quishantely Leito mag zich een jaar lang de mooiste tiener ter wereld noemen. De achttienjarige jongedame uit Rotterdam haalde het zaterdagavond lokale tijd voor een dertigtal andere meisjes tijdens de Miss Teenager-verkiezing in Guatemala.

“Ik ben zo blij dat ik deze overwinning terug kan meenemen naar Nederland”, vertelde Leito in een livestream op Facebook, kort na de verkiezing. Het is dan ook niet de eerste keer dat een Nederlandse tot Miss Teenager werd gekroond. Ook twee jaar geleden was het al prijs: toen mocht Lotte van der Zee zegevieren. De jongedame overleed echter in maart van dit jaar aan een hartstilstand. Ze was amper twintig jaar. “Ze zou zo trots op me geweest zijn”, vervolgde Leito nog. “Deze overwinning draag ik op aan Lotte.”

