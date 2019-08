Naakte zonnebader en ex-model eist forse schadevergoeding, nadat ze bespied werd vanuit… politiehelikopter

Een vrouw eist een schadevergoeding van 213.000 euro van de Britse politie, omdat een agent haar bespiedde terwijl ze naakt aan het zonnebaden was in haar tuin. Niet met een eenvoudige verrekijker, maar vanuit een politiehelikopter.

Tracy Dixon (54) vond het opvallend hoe vaak een politiehelikopter over haar tuin in Rotherham, in het noorden van Engeland, vloog: tot vier keer per week gedurende drie jaar. Zeker omdat de vrouw, die toen werkte als naaktmodel voor de Britse tabloids, vaak naakt zonnebaadde. In 2017 spande ze daarom een rechtszaak in.

In het daaropvolgende onderzoek kwam al snel de 53-jarige agent Adrian Pogmore in het vizier: de man bekende dan ook meteen dat hij de vrouw had bespioneerd. Hij maakte daarvoor gebruik van de helikopter van de South Yorkshire Police, die over een camera beschikt die een nummerplaat kan lezen vanop meer dan 3 kilometer afstand.

“Je dacht dat je boven de wet stond”

Tijdens de daaropvolgende rechtszaak werd Pogmore omschreven als “geobsedeerd door seks”. Uit het onderzoek bleek dat hij met de camera inzoomde op de schaamstreek van Dixon, en dat hij ook de drie dochters van de vrouw (18, 15 en 8 jaar oud ten tijde van de feiten) had gefilmd.

“Je dacht dat je boven de wet stond”, sprak rechter Peter Kelson de man streng toe. “Je gebruikte een helikopter van 2 miljoen euro, waarvan het gebruik ongeveer 1.000 euro per uur kost, om je seksuele nieuwsgierigheid te bevredigen.” Pogmore werd daarop veroordeeld tot één jaar cel.

Zware schadevergoeding

Dixon is echter ook boos op de politie van South Yorkshire, omdat ze naar eigen zeggen geen volwaardige verontschuldigingen kreeg. Daarom eist ze nu een schadevergoeding van 200.000 pond (omgerekend zo’n 213.000 euro).

Het politiekorps heeft daarop laten weten bereid te zijn zich schriftelijk te verontschuldigen, maar voert aan dat Dixon al meerdere interviews gaf over de zaak, en eist dat ze eerst een lijst opmaakt van (betaalde) mediaoptredens en commerciële deals alvorens over een schadevergoeding kan worden gepraat.