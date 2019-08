Leicester City en Wolves delen de punten: goal Leander Dendoncker afgekeurd door VAR, nog geen debuut voor Dennis Praet

Youri Tielemans en Dennis Praet zijn het Premier League-seizoen begonnen met een gelijkspel tegen het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Er werd in het King Power Stadium niet gescoord: Dendoncker trapte de bal wel tegen de netten, maar zag zijn goal afgekeurd worden door de VAR. Praet debuteerde nog niet. Nog in de Premier League won Arsenal met het kleinste verschil bij Newcastle United.

Dennis Praet stapte deze week over naar Leicester City en zat voor de wedstrijd tegen Wolves meteen op de bank, maar een debuut zat er nog niet in. Youri Tielemans en Leander Dendoncker begonnen bij hun respectievelijke clubs wel in de basis en speelden de volle 90 minuten, maar de partij werd een maat voor niks: er vielen amper echte doelkansen te noteren. Vlak na de pauze opende Dendoncker wel de score, maar de VAR greep in toen duidelijk was dat er een handsbal was in de opbouw naar de goal. Zo bleef het uiteindelijk 0-0.

Foto: Action Images via Reuters

Ook Arsenal opende zondagmiddag haar seizoen, zonder Mesut Özil en Sead Kolasinac. Die twee bleven thuis omwille van veiligheidsredenen. In het St. James Park viel er wél een doelpunt na de rust: Pierre-Emerick Aubameyang faalde niet toen hij oog in oog kwam te staan met doelman Dubravka na een schitterende pass van Ainsley Maitland-Niles. Zo zorgde de Gabonees na 58 minuten voor de enige treffer.