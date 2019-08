Zomergem -

De vierde editie van het Rijversfestival was een schot in de roos. Dit jaar vergrootten de organisatoren het terrein, zetten ze nog meer in op beleving en konden festivalbezoekers voor het eerst blijven kamperen. Een van de eyecatchers van het festival was de prachtige Beats Stage, waar tal van dj’s heel het weekend lang het beste van zichzelf gaven.