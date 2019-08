Nieuw ngo-schip ‘Ocean Viking’ heeft al 251 migranten aan boord

Het reddingsschip Ocean Viking van de ngo’s SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen heeft in de voorbije drie dagen al 251 migranten gered op de Middellandse Zee. Bij de laatste actie, zondag, werden 81 mensen, voornamelijk jonge mannen uit Soedan, van de rubberboot gered waarmee ze zaterdagavond in Libië waren vertrokken.

De Ocean Viking, die onder Noorse vlag vaart en de opvolger is van de Aquarius, is sinds deze week actief op de Middellandse Zee langs een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. De eerste reddingsacties gebeurden vrijdag en zaterdag. Toen hielpen de ngo’s al 170 migranten aan boord.

Het is niet duidelijk of het schip nog voor de kust van Libië zal blijven, of dat het naar Europa zal varen. Het is niet geweten welk land de migranten op de Ocean Viking toegang zal verlenen. Italië en Malta verbieden hulporganisaties om nog migranten in hun havens af te zetten.