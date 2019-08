Festival eindigt in mineur door amokmakers: politie laat festival ontruimen

Rumst - Het muziekfestival San Luce op de Lichtfeesten in Reet is zaterdagnacht verstoord door vechtpartijen. De politie liet het terrein vroegtijdig ontruimen. Een vijftiental personen werd door de hulpdiensten ter plaatse verzorgd, maar niemand werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Op het terrein van FC Groeninghe entertainde een aantal dj’s in Tomorrowlandstijl vrijdag- en zaterdagavond ruim tweeduizend jongeren. Vrijdag al moest de politie voor kleine relletjes tussenbeide komen, maar toen bleef alles binnen de perken. Zaterdagnacht liep het ernstig uit de hand. Een dertigtal amokmakers gingen aan het vechten op de feestweide maar ook in de wijk. Het geweld liep zodanig uit de hand dat de politie in samenspraak met burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) om 2.30 uur ’s ochtends de muziek liet stilleggen. Het terrein werd ontruimd, maar het duurde uiteindelijk tot 4 uur voor het weer rustig werd.

Een vijftiental personen werd door de hulpdiensten ter plaatse verzorgd, maar niemand werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie arresteerde een van de amokmakers. Volgens Leo Van Looy, bestuurslid van de Lichtfeesten, zitten de organisatoren in zak en as en gaan ze zich beraden over hoe het evenement in de toekomst verder kan gaan.